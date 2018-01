Open Vld draagt unaniem Melissa Dooms voor als kandidaat-schepen 19 januari 2018

02u46 0 Lierde Open Vld Lierde draagt nu ook officieel Melissa Dooms (34), huidig gemeenteraadsvoorzitter en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, naar voren als opvolger van schepen Rudy Mortier.

Na diens vertrek in december werd nog steeds geen opvolger aangesteld, waardoor komende maandag op de gemeenteraad een schepen moet worden verkozen.





"Het afscheid van Rudy kwam eerder onverwachts, maar we zijn ervan overtuigd dat Melissa de taken van Rudy met volle overtuiging en toewijding zal overnemen", zegt afdelingsvoorzitter Jelle De Tandt. "Vervolgens kan Lieve Van Der Straeten, die in het begin van de legislatuur schepen is geweest, Melissa haar taak als gemeenteraadsvoorzitter overnemen." Open Vld, dat sinds het begin van de legislatuur twee schepenen in het college en de gemeenteraadsvoorzitter levert, gaat uit van de steun van meerderheidspartner CD&V. "Reeds 18 jaar hebben we samen met CD&V mooie zaken gerealiseerd voor de Lierdenaren", aldus Melissa Dooms. "Als de gemeenteraad mijn kandidatuur steunt, zal ik het beste van mezelf geven om samen met de rest van het gemeentebestuur hard te blijven werken aan een Lierde waar het fijn is om te wonen." (TVR)