Op cafétournee voor goede doel ACTEURS TREKKEN REGIO ROND MET TONEELVOORSTELLING RONNY DE COSTER

25 april 2018

02u55 0 Lierde Zeven acteurs uit de regio Oudenaarde trekken de Vlaamse Ardennen rond met een eigen verhaal. Hun theatertournee gaat langs cafés en kleine zaaltjes. "Ik wou iets plezants doen en een goed doel steunen", zegt Eric Meirhaeghe. Hij is de bedenker, verhaalschrijver en regisseur van het gelegenheidscollectief 'De Kleine Ka'.

Guy Elyn, Brigitte Moerman, Natalie Laurez, Rézy De Block, Lieve De Coninck, Femke Moerman en Steve Seigneur zijn stuk voor stuk acteurs die bij verschillende theatergezelschappen hun sporen al hebben verdiend. Bij al die toneelverenigingen heeft Eric Meirhaeghe de afgelopen dertig jaar al geregisseerd. Onlangs kwam Eric met het idee op de proppen om met die zeven spelers een gelegenheidscollectief op te richten en ten voordele van een goed doel rond te trekken langs cafés in de Vlaamse Ardennen. "Onze naam 'De Kleine Ka' staat voor Kleine Kunst en moet duidelijk maken dat we pretentieloos theater willen brengen voor een breed publiek. Om de toegankelijkheidsgraad nog te verhogen, komen we met ons verhaal zelf tot bij de mensen. Het is stuk is uit het leven gegrepen en we zullen het spelen in cafés, zaaltjes en een kelder", vertelt Eric.





Tragikomedie

'Valle Arriba' is het verhaal van Carlos. "Die wil zijn leven in de juiste plooi leggen en een artistiek engagement aangaan, zijn niet al te voorbeeldig verleden achter zich laten en meedingen naar een rol in 'Valle Arriba'. Dan blijkt dat zijn oude liefde Sandra hetzelfde idee heeft. Dat levert een probleem op, want het is hem verboden nog contact met haar te hebben. Compleet onverwacht duiken Etienne, Madeleine en Chantal op, allemaal familieleden van Sandra en allen ontevreden omdat hij daar ook zit. Maar het is pas als haar moeder Doris en haar nonkel Marcel de zaal binnenkomen, dat het spel écht begint", geeft Eric de aanzet voor een komische toneelavond aan.





Give us a break

De opbrengst van de theatertournee langs Zuid-Oost-Vlaamse cafés gaat naar Give us a break, een vakantieopvang die ouders van kinderen met een beperking in Oudenaarde organiseren. De opvoeringen zijn pas in september, maar de kaartenverkoop start vandaag. "Dat is omdat we overwegen om in december een tweede toer te doen, maar die beslissing hangt af van het succes in september", legt Eric uit.





De première is er op 5 september in The Irish Pipes in Bevere. Dan volgen Casino (Eine), Plan B, bij de Meiskes (Etikhove), Den Obus (Volkegem), De Witte Hoeve (Mater), De Kat (Ophasselt), Huys van Enaeme (Ename), 't Genoegen (Welden) en De Brug (Kluisbergen).





Kaarten (10 euro) en info: 0486/05.46.47 (tussen 17.30 en 21 uur) en lieve.ardaen@gmail.com