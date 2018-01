Ook Steven Vekeman (Derde Partij) is kandidaat-schepen 20 januari 2018

02u51 0 Lierde In Lierde heeft oppositieraadslid Steven Vekeman (41) van de Derde Partij zich op het laatste nippertje eveneens kandidaat gesteld om schepen te worden. Eerder deed ook gemeenteraadsvoorzitter Melissa Dooms (Open Vld) dat al.

De gemeente moet op zoek naar een nieuwe schepen, nadat Rudy Mortier (Open Vld) ontslag nam. Omdat coalitiepartijen Open Vld en CD&V nooit aan dat scenario hebben gedacht, werden bij de samenstelling van de beleidsploeg in 2012 ook geen mogelijke opvolgers aangeduid.





"De Derde Partij werd indertijd opgericht om een alternatief te bieden op de traditionele partijen. Het lijkt me dan ook logisch dat iemand van ons zich kandidaat stelt", motiveert Vekeman zijn kandidatuur. "De kans dat ik vanuit de oppositie verkozen word, is echter heel klein", beseft hij. "De coalitiepartijen hebben sowieso al 10 van de 17 stemmen."





De grootste vraag blijft of het opportuun is om nog een schepen aan te stellen voor de amper nog negende resterende maanden van deze legislatuur. "De gemeente is verplicht een opvolger aan te duiden. We moeten met evenveel eindigen als we gestart zijn", zegt burgemeester Jurgen Soetens (CD&V) die met zijn partij eveneens het onderste uit de kan probeert te halen door nog enkele bevoegdheden van Open Vld af te snoepen. De verkiezing van de nieuwe schepen vindt komende maandag plaats tijdens de gemeenteraad. (FEL/TVR)