Ook op deze plekken ambiance verzekerd 15 juni 2018

02u27 7

Gavere

In Gavere zet bedrijfshal Isorex de deuren open voor het WK. Er is plaats voor minstens duizend fans en de toegang is gratis. Meer info op de Facebookpagina 'WK Rusland in Isorex-arena Gavere'.





Zwalm

Café Ysebaert in Munkzwalm plaatst een groot scherm in en naast zaal Thetalia op de Zuidlaan. Er is een dj en randanimatie. De toegang is gratis. Meer info bij Café Ysebaert op Facebook.





Lierde

De sportraad van Lierde zendt de wedstrijden van de Rode Duivels gratis uit. De eerste match op 18 juni is te bekijken in ontmoetingscentrum De Lier in de Nieuwstraat. Op 23 juni staat het groot scherm in de tent op de kermis in Hemelveerdegem. Op 28 juni staat het scherm terug in De Lier.





Brakel

De eerste twee matchen van de Rode Duivels kan je in Brakel volgen op de vernieuwde Markt. De wedstrijd tegen Engeland op donderdag 28 juni zal te zien zijn op parking Tirse. Verschillende cafébazen voorzien eten en drinken. Meer info: 'Iedereen beduiveld' op Facebook.





Zottegem

Evenementenhal Sotto's aan Ter Kameren in Zottegem gaat voor een totaalspektakel met kunstgras, tribunes, loges, boarding en stadionverlichting. Tal van dj's zorgen telkens voor een afterparty. Er zijn ook vipformules beschikbaar. Meer informatie over het evenement bij Sotto's op Facebook.





Café Driebunderhof in de Driebunderstraat plaatst een groot scherm op het terrein achter het café. Er zijn gratis gadgets voor iedereen. Een foodtruck zorgt ervoor dat niemand honger heeft en gewone drankjes kosten er slechts 1,5 euro. Meer info bij café Driebunderhof.