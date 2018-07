Ook andere gemeenten sleutelen aan WK-dorpen 10 juli 2018

02u35 0 Lierde Op verschillende plaatsen in de Vlaamse Ardennen nemen de organisatoren van WK-dorpen maatregelen om de volkstoeloop vanavond de baas te kunnen.

Op parking Portois in Ronse herschikken de organisatoren de drankstanden om plaats te maken voor extra toeschouwers.





De bedrijfshal van Isorex in Gavere verandert de opstelling van de bars om tweehonderd man extra toe te laten. De totale capaciteit bedraagt nu 1.800 supporters.





Het officiële supporterslokaal Café Ysebaert in Munkzwalm herschikt het grote scherm en mag ook een deel van de tuin van de buren gebruiken zodat achthonderd supporters de match kunnen volgen.





Het WK-dorp aan de Scheldekaai in Kluisbergen zal vanavond een derde groter zijn. Er komt ook een springkasteel, meer inkleding, een grotere bar en een extra dj.





De organisatoren van het WK-evenement op parking Tirse in Brakel breiden de evenementenzone met één derde uit. (DCRB/LDO/TVR)