Onweders blijven watersnood veroorzaken ZOTTEGEMS STADSBESTUUR VRAAGT OM ZWARE REGENVAL ALS NATUURRAMP TE ERKENNEN RONNY DE COSTER

02 juni 2018

02u40 0 Lierde Een zwaar onweer dat in de nacht van donderdag op vrijdag over de regio is getrokken, heeft op meer dan honderd plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Zottegem liep water huizen en kelders binnen en in onder meer Velzeke, Zwalm, Maarkedal en Oudenaarde werd er nog tot gisteravond tonnen modder van de weg geschept.

Rond middernacht gingen de hemelsluizen helemaal open. Een half uur lang viel een massa water in de regio Zottegem, Zwalm en Oudenaarde. De eerste hulpoproepen kwamen uit de Elenestraat in Zottegem.





"De Molenbeek is hier helemaal overkapt en loopt onder de weg. Blijkbaar zat die helemaal vol, waardoor de putdeksels omhoog kwamen. In nog geen vijf minuten stond een deel van de straat helemaal blank. Ik denk dat het water een halve meter hoog kwam", vertelt Dirk Pandelaere. Omdat het niet de eerste keer is dat de buurt met wateroverlast te maken krijgt, heeft Dirk een plank aan zijn voordeur staan. "Helaas heeft mijn dam deze keer niet gewerkt", zucht de man, terwijl hij het water uit zijn hal probeert te krijgen. "Ook mijn kelder is helemaal ondergelopen. Het water staat hier tot aan de bovenste trap."





Nog nooit zo erg als nu

Zottegems deelgemeente Velzeke werd getroffen door een gigantische modder- en waterstroom. Het Romeinse Plein zit onder het slijk en nog veel erger is het gesteld met de Paddestraat. Daar ligt de modder op sommige plaatsen tot wel twintig centimeter dik. "Bij ons is het slijk ook in de garage gestroomd", vertelt Wim Dierick. Met de moed der wanhoop begint hij te scheppen in de dikke laag slijk die op zijn terras ligt. "Hoeveel kruiwagens ga ik moeten vullen? En waar moet ik hiermee naartoe?", vraagt hij zich af.





Dat het nog al is gebeurd, maar nooit zo erg als nu, horen we ook hier. "Het probleem? Die hele grote akkers die weinig begroeiing hebben en ook de riolen die volledig verzadigd zijn", luidt Wims analyse.





Als natuurramp erkennen

"Een modderstroom zoals die in de Paddestraat hebben we nog nooit meegemaakt", zegt ook de burgemeester van Zottegem, Jenne De Potter (CD&V), nadat hij zelf enkele getroffen woningen en straten heeft bezocht. "Wij hebben de Vlaamse regering dan ook gevraagd om de hevige regenval als natuurramp te erkennen. Wie schade heeft geleden, maakt best voldoende foto's als bewijsmateriaal en neemt contact op met de verzekeraar. Je vult ook best een aangifteformulier in, dat te vinden is op de website van Vlaamse overheid: overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen."





Ook buurgemeente Zwalm kreeg het donderdagnacht zwaar te verduren. Onder meer in de Paulatemstraat op de Beerlegemsebaan en in Dikkele heeft de brandweer modder en stenen van de weg geruimd. Gemeentearbeiders van Zwalm en Zingem hielpen daarbij. Teams van brandweerpost Oudenaarde zijn onder meer in Maarkedal puin gaan ruimen. "Dat was onder meer in de Ellestraat, die de dag voordien ook al helemaal was overstroomd. Alles samen zijn in de Vlaamse Ardennen dertig manschappen van de brandweer aan het werk om alle straten opgeruimd te krijgen. We hebben meer dan honderd oproepen binnengekregen. We zullen nog tot vanavond laat bezig zijn", aldus Geert Blancke, officier bij brandweerpost Oudenaarde.