Nu ook Ronde voor kinderen en mountainbikers 10 maart 2018

02u49 0

Op de dag voor de Ronde van Vlaanderen kunnen kinderen dankzij Ketnet over de officiële finishlijn in de Minderbroedersstraat rijden. Op 31 maart wordt immers de Ronde voor families georganiseerd, een tocht over vlak terrein van zo'n 18 kilometer. Thomas en Olly Wannabe moedigen de deelnemers aan. Dansen en zingen kan tijdens een optreden van de KetnetBand. Vertrekken kan tussen 8.30 uur en 10.30 uur aan de grasvelden voor het Administratief Centrum Maagdendale in Oudenaarde. Op 9 september wordt 'Vlaanderens Mooiste' georganiseerd, een zomereditie van de Ronde van Vlaanderen Cyclo, op vraag van de wielertoeristen. Start en aankomst aan het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, in de Blaarmeersen in Gent. Op zaterdag 6 oktober wordt in Kluisbergen tot slot de 'Ronde van Vlaanderen off road' georganiseerd langs onverharde wegen. (TVR)