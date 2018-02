Nog tot vandaag om in te schrijven voor groepsaankoop groene energie 07 februari 2018

02u54 0 Lierde De provincie Oost-Vlaanderen organiseert een zevende groepsaankoop voor goedkopere en groene energie. Wie zich nog vrijblijvend wil inschrijven, kan dat tot ten laatste woensdag 7 februari.

"Hoe groter de groep geïnteresseerden, hoe groter de korting op de energierekening. We willen dus nóg meer Oost-Vlamingen over de streep trekken om zich in te schrijven", zegt gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor energie. "Vorig jaar noteerden we besparingen van meer dan 200 euro. Het zijn de laatste dagen, wie nog vrijblijvend wil inschrijven, moet zich dus haasten", aldus Hertog. De groepsaankoop groene stroom en aardgas van de provincie Oost-Vlaanderen telt nu ruim 47.000 inschrijvingen. "Onder deze inschrijvers gebruiken nog de helft van de gezinnen en bedrijven grijze stroom. Een gezin dat overstapt van grijze naar groene stroom bespaart niet alleen op zijn energiefactuur, maar draagt ook bij tot de CO2-reductie in Oost-Vlaanderen, met 258 gram CO2 per kilowattuur. Als alle inschrijvers zouden overstappen naar duurzame stroom, besparen zij gezamenlijk wel 23 449 289 kilogram CO2", becijfert Peter Hertog. Op 8 februari wordt een een startprijs ingesteld, gebaseerd op de gemiddelde marktprijs. Het is dan aan de leveranciers om een beter bod uit te brengen. De leverancier die het scherpste tarief biedt, wordt geselecteerd. Daarna worden er duidelijke afspraken gemaakt om de overstap voor alle klanten vlot te laten verlopen. Ten laatste op 20 maart krijgt elke deelnemer een persoonlijk aanbod voor een nieuw energiecontract van één jaar. Wie het voorstel aantrekkelijk genoeg vindt, kan probleemloos overstappen naar de winnende leverancier. Je beslist ten laatste op 30 april 2018. Meer info: 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 20 uur), groenestroom@oost-vlaanderen.be of www.samengaanwegroener.be. (DCRB)