Nog geen speelzones in vijf gemeenten 31 maart 2018

03u23 0

Horebeke, Lierde, Maarkedal, Wortegem-Petegem en Zwalm zijn vijf van de twaalf gemeenten in Oost-Vlaanderen die nog geen speelzone hebben. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde (N-VA) aan minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege. Die laatste had als doel vooropgesteld om tegen 2018 in elke gemeente minstens één speelzone te voorzien. "Niet gehaald", zegt Van Eetvelde. "Maar liefst twaalf van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten hebben geen speelzone", zegt ze. "Het probleem is het grootst in het zuiden van onze provincie. Er moet hier dringend meer ingezet worden op de creatie van speelzones." (TVR)