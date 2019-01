Nieuwe voetbalaccommodatie komt op terreinen FC Bonanza: voor concurrent VCE Deftinge is verhuis onbespreekbaar Frank Eeckhout

24 januari 2019

17u19 0 Lierde Het gemeentebestuur van Lierde opteert voor de terreinen van FC Bonanza om een nieuwe voetbalaccommodatie te bouwen. Dat is echter niet naar de zin van concurrent VCE Deftinge. “Wij stappen zeker niet mee in het verhaal zoals het vandaag op tafel ligt en stellen ons ernstige vragen bij het financiële plaatje van het project”, verwoordt Bart Eeman het ongenoegen binnen de club.

Een nieuwe voetbalinfrastructuur waar de twee Lierdense clubs de terreinen kunnen delen. Het is één van de doelstellingen van het nieuwe gemeentebestuur. Een nobel plan dat echter heel gevoelig ligt wegens de rivaliteit tussen beide clubs. Toch wil het gemeentebestuur maandag op de gemeenteraad al een princiepsbeslissing goedkeuren over de locatie. Dat is echter niet naar de zin van VCE Deftinge.

“Zondag staat in derde provinciale D de geladen derby tussen FC Bonanza en VCE Deftinge op het programma. Dat belooft opnieuw een geladen wedstrijd te worden. En maandag staat een geladen gemeenteraad op de agenda. Op die gemeenteraad zal een princiepsakkoord gestemd worden omtrent de nieuwe locatie voor de inplanting van een nieuwe voetbalaccommodatie. Gezien de huidige toestand van de bestaande infrastructuur juichen beide clubs de bouw van de nieuwe terreinen met multifunctionele kantine toe. Wij voegen hier wel aan toe dat het belangrijk is voor onze supporters, vrijwilligers en spelers dat de locatie centraal gelegen is tussen de beide clubs”, zegt Bart Eeman.

Het komt dan ook hard aan bij de groen-witten dat de nieuwe accommodatie gebouwd wordt op de terreinen van FC Bonanza. “Deze beslissing roept heel wat vragen op bij ons én bij de buurtbewoners. De terreinen liggen in een woonwijk waar nu al een verkeersproblematiek heerst. En in plaats van één wedstrijd om de twee weken, krijgt de buurt nu elke week af te rekenen met een zondagmatch.”

Voor VCE Deftinge is een verhuis naar Bonanza onbespreekbaar. “De verkiezingsbeloftes van oktober om investeringen te doen waarmee men zoveel mogelijk Lierdenaren wil bereiken en die breed maatschappelijk gedragen dienen te zijn, lijken loze beloftes. Een aantal jaren geleden werd nog fors geïnvesteerd in een nieuwe parking aan ons terrein in de Geraardsbergsestraat. Met de komst van de nieuwe infrastructuur blijkt dit een verloren investering van het geld van de belastingbetaler. We hopen dan ook dat het gemeentebestuur op haar beslissing terugkomt en alsnog de nodige infrastructuur voorziet waar elke club wenst aan mee te werken, zonder buurtbewoners tegen de borst te stoten”, besluit Eeman.

Ook Open Vld zal de plannen waarschijnlijk afkeuren. “In ons verkiezingsprogramma stond dat we voor een nieuwe sportaccommodatie zijn als beide clubs zich daarin kunnen vinden. Dat is hier duidelijk niet het geval”, merkt Melissa Dooms op.