Nieuwe Erfgoedsprokkel leidt bezoeker rond op de kartuizersite Sint-Martens-Bos in Lierde Frank Eeckhout

06 november 2018

10u03 0 Lierde In de reeks ‘Erfgoedsprokkels’ brengt de provincie Oost-Vlaanderen dit keer de kartuizersite Sint-Martens-Bos in Lierde onder de aandacht.

Verscholen in het glooiende landschap, toegankelijk via een monumentale poort, ligt de voormalige kartuizerpriorij Sint-Martens-Bos. De priorij kende zijn hoogtepunt tussen 1609 en 1625 toen er volop nieuwe gebouwen werden opgetrokken. De kloosterorde verdween rond het einde van de 18de eeuw, maar drukt tot vandaag zijn stempel op het landschap van Lierde. In de dorpskern van Sint-Martens-Lierde bleven enkele overblijfselen van de voormalige priorij bewaard, onder meer het priorhuis, de indrukwekkende toegangspoort, het vrouwenkwartier, de brouwerij, de schuur en een stuk omwallingsmuur en de kerk. Na de opheffing van de priorij in 1783 besliste men de kloosterkerk in gebruik te nemen als parochiekerk. Om dit te realiseren werden kleine verbouwingswerken uitgevoerd en kreeg het fraai beschilderde rococo-interieur kerkmeubilair uit de oude parochiekerk, zoals biechtstoelen en een preekstoel.

Met Erfgoedsprokkels wil het provinciebestuur de restanten van de site onder de aandacht brengen. Een Erfgoedsprokkel is een rijk geïllustreerde gids in klein handig formaat uitgegeven door het provinciebestuur. Deze Erfgoedsprokkel neemt de bezoeker mee langsheen deze gebouwen en in de kerk. Auteur Marcel Cock bespreekt daar enkele interessante kunstobjecten. Bij een bezoek aan de site is de Erfgoedsprokkel gratis te verkrijgen in de parochiekerk of via de cultuurdienst van Lierde. De publicatie kan ook vanaf 8 november gratis gedownload worden via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.