Nieuwe editie Tour des Frères wordt hommage aan Serge Baguet 31 mei 2018

Na exact 10 jaar komt er een tweede editie van de Tour des Frères, een fietsevenement voor wijnliefhebbers. Het wordt een hommage aan Serge Baguet, die bij de vorige editie nog mee instond voor de organisatie.

In 2009 reden een kleine 100 fiets- en wijnliefhebbers in 6 dagen van Gent naar Sarrians in het wijngebied van de zuidelijke Rhône. Het werd een tocht langs belangrijke wijnstreken met als apotheose het unieke wijnfeest op 14 juli onder de platanen van het mythische dorp Vacqueyras. Alhoewel het een eenmalige organisatie zou worden, werd onder druk van de deelnemers beslist om het toch nog eens opnieuw te doen. Het zou in 2015 een vervolg krijgen, maar medeorganisator Serge Baguet werd zwaar ziek en dus werden de plannen meteen opgeborgen. Door het overlijden van Baguet en het feit dat er een passende hommage werd gezocht, werden de plannen van 2015 nu weer uit de kast gehaald.





"Dit keer geen tocht van Gent naar het zuiden, maar een vinologische en sportieve beleving midden juli in de regio van de Vaucluse en het gebied rond de Mont Ventoux met wijndorpen als Châteauneuf-du-Pape, Gigondas en Vacqueyras", vertelde medeorganisator Giedo Thiry gisteravond tijdens de voorstelling bij Wijnimport Van Hende in Gavere. "Johan Museeuw was onmiddellijk bereid de kar mee te trekken en zal in de plaats van Serge het sportieve luik voor zijn rekening nemen." Sandra Rasschaert, de echtgenote van Baguet, steunt het initiatief en zal in Frankrijk ook zelf van de partij zijn. (TVR)