Nieuw schepencollege verdeelt bevoegdheden 25 januari 2018

In Lierde is gisteren het nieuw samengestelde schepencollege voor de eerste keer samengekomen om onder andere de bevoegdheden te verdelen. Nieuwkomer Steven Vekeman wordt bevoegd voor Openbare Werken, Monumentenzorg, Gemeente-eigendommen en Energie en nutsvoorzieningen.

De verkiezing van oppositieraadslid Steven Vekeman (De Derde Partij) tot schepen is nog niet door iedereen verteerd. Toch moet de gemeente verder en zo kwam het nieuwe schepencollege gisteren voor de eerste keer samen. "En dat verliep zeer constructief. We hebben 25 dossiers behandeld en alle punten werden eendrachtig beslist", vertelde burgemeester Jurgen Soetens (CD&V) na afloop. Ook de bevoegdheden van voormalig schepen Rudy Mortier (Open Vld) werden verdeeld. Nieuwkomer Steven Vekeman wordt bevoegd voor Openbare Werken, Monumentenzorg, Gemeente-eigendommen en Energie en nutsvoorzieningen.





Lokale economie

De burgemeester staat aan hem ook zijn bevoegdheid 'Lokale Economie' af. OCMW-voorzitter Katelijne Scheirlinckx (CD&V) krijgt er op haar beurt de bevoegdheid Cultuur en Erfgoed bij en Erna Antoine (CD&V) wordt tevens bevoegd voor Toerisme en Dorpspromotie. "We hebben het takenpakket verdeeld naar interesse en competenties", aldus Soetens. Ook de rangorde van de schepenen werd herzien. Zo is Erna Antoine nu eerste schepen. Bij afwezigheid van de burgemeester, neemt zij zijn taken over. Vekeman wordt vierde schepen. (TVR)