Nieuw reglement subsidies historisch erfgoed 20 februari 2018

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde recent een nieuw reglement goed voor subsidies voor werkzaamheden of onderzoek aan klein historisch erfgoed en voor de inrichting van onroerenderfgoeddepots. Met deze nieuwe subsidie wil de Provincie Oost-Vlaanderen een financiële stimulans geven aan het in stand houden van waardevol, niet-beschermd klein historisch erfgoed. "Beschermde monumenten zijn de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap, maar de Provincie focust op dat erfgoed dat in de kou dreigt te blijven staan: het niet-beschermde maar wel waardevolle onroerende erfgoed dat beperkt is in omvang zoals kapellen, kiosken, bunkers, gedenktekens, kerkhofmuren, grens- en schandpalen, dreven, vredesbomen, walgrachten, ... Samen met de subsidie voor de depots, de eerder gelanceerde subsidie voor erfgoedprojecten en -werking en de molendraaipremie is dit een mooi pakket aan financiële ondersteuning voor de erfgoedzorgers in Oost-Vlaanderen", zegt gedeputeerde voor Erfgoed Jozef Dauwe. Belangrijk is wel dat het onroerenderfgoeddepot minstens op aanvraag toegankelijk is voor het publiek en voor onderzoekers. (FEL)