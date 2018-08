Nieuw bufferbekken moet einde maken aan waterellende Redactie

27 augustus 2018

12u22 1

Aan de Eeckhoutdries in Sint-Maria-Lierde is een aannemer gestart met de aanleg van een bufferbekken. Dat moet vermijden dat de kelders van de woningen langs de Steenweg (N8) nog onderlopen bij hevige regenval.

De Broekbeek, die ontspringt in Sint-Maria-Oudenhove en stroomt via Sint-Maria-Lierde naar Ophasselt, veroorzaakte al vaak waterellende. Zo kregen de woningen in de buurt van Garage Boone langs de Steenweg én de garage zelf in het verleden al verscheidene keren water binnen. Om dit probleem op te lossen, werd achter het kerkhof al een eerste bufferbekken gerealiseerd. Nu wordt werk gemaakt van een tweede op de hoek van de Eeckhoutdries en de N8. De capaciteit van de weide die al dienst deed als natuurlijk spaarbekken wordt vergroot door een dijk aan te leggen over een lengte van 150 meter. Het bufferbekken wordt op die manier zo’n 1,4 hectare groot. De werken moeten in november zijn afgerond. De kostprijs bedraagt 78.558 euro.