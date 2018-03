Motorrijder vier keer geflitst in een uur tijd 01 maart 2018

02u54 0 Lierde Vier keer geflitst worden op amper een uur tijd. Voor die feiten moest motorrijder Y. V. (23) uit Lierde zich gisteren in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden.

De man reed respectievelijk 96, 106, 107 en 108 per uur in de bebouwde kom en reed zelfs een keer op één wiel voorbij de mobiele flitscamera. "Compleet onverantwoord", vond de procureur. "Dergelijk gedrag is levensgevaarlijk. Niet enkel voor jezelf, maar je brengt zo ook de andere weggebruikers in gevaar", maakte ze hem duidelijk.





De man zelf vertelde dat hij gehaast was. "Ik was op weg naar de garage, maar was iets vergeten. Vandaar dat ik op korte tijd vier keer dezelfde plek ben gepasseerd." De politierechter was niet mild en legde hem een geldboete van 1.840 euro en vier maanden rijverbod op.





(TVR)