Met 2,37 promille in weide beland 27 januari 2018

W. B. uit Lierde kreeg in de Oudenaardse politierechter een geldboete van 800 euro opgelegd nadat hij met 2,37 promille alcohol in het bloed de controle over het stuur verloor en met zijn wagen in een weide terechtkwam. De man kon volgens de verbalisanten amper op zijn benen staan. "Toch ligt niet de alcohol aan de oorzaak van het ongeval", beweerde zijn advocaat. "Hij had gewoon een klapband." Naast de geldboete kreeg de man ook twee maanden rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs krijgt hij nadien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)