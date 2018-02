Melissa Dooms wil inwoners sensibiliseren over orgaandonatie 21 februari 2018

02u39 0 Lierde Gemeenteraadsvoorzitter Melissa Dooms (Open Vld) wil dat de inwoners van Lierde beter geïnformeerd worden over orgaandonatie.

In het najaar van 2017 organiseerde Dooms met de liberale vrouwen een voordracht waarbij de verschillende wilsverklaringen besproken werden. Eén van de knelpunten die toen aan bod kwamen, is de taboesfeer rond het bespreken van het doneren van je organen of het overgaan tot euthanasie bij een onomkeerbare coma. "Vaak is het thema nooit besproken en dient de familie de moeilijke beslissing te nemen wanneer het noodlot toeslaat. Om dit te vermijden kunnen wij als gemeente ook ons steentje bijdragen", meent Dooms."Dit door onze inwoners bij een bezoek aan het gemeentehuis actief te vragen of ze zich wensen te registreren als donor of niet. Dit kan bij de vervanging van een identiteitskaart bijvoorbeeld, die net als de registratie tot donor vijf jaar geldig is. Je registreren is een kleine moeite die een wereld van verschil kan maken. Eén donor kan immers tot acht mensenlevens redden. Met een registratiegraad van slechts 2,5% en meer dan 1.000 personen op de wachtlijst voor een orgaan, is er werk aan de winkel. Ik ben ervan overtuigd dat Lierde hierin een voortrekkersrol kan spelen en zal dit voorstel dan ook op één van de volgende gemeenteraden aan bod brengen."





(TVR)