Meerderheid verkiest oppositielid tot schepen CD&V KIEST NIET VOOR COALITIEPARTNER OPEN VLD LIEKE D'HONDT

23 januari 2018

02u53 0 Lierde Verrassing van formaat. Meerderheidspartij CD&V koos niet voor Melissa Dooms (34) van coalitiepartner Open Vld als nieuwe schepen. Tot zijn eigen verrassing werd Steven Vekeman (41) van oppositiepartij De Derde Partij verkozen. Hij legde gisterenavond de eed af en volgt zo Rudy Mortier (Open Vld) op, die twee maanden geleden ontslag nam.

Als gemeenteraadsvoorzitter las Melissa Dooms zelf het resultaat van de stemming voor. Met acht stemmen voor Vekeman, zes stemmen voor Dooms en drie blanco stemmen was het snel duidelijk dat de meerderheid niet als één blok achter haar stond. Dooms stak haar ontgoocheling niet onder stoelen of banken. "Ik betreur deze stemming. Voor ons is het nakomen van afspraken fundamenteel. Vijf jaar geleden was de afspraak dat onze partij twee schepenen en een gemeenteraadsvoorzitter mocht leveren. Ik vind dat we dat ook zo moeten aanhouden." Toch is een oppositieraadslid nu eerste schepen van Lierde en is er een grote barst in de coalitie tussen Open Vld en CD&V. De vraag is hoe de twee partijen nog samen zullen kunnen besturen, want de woorden van Dooms aan het adres van burgemeester Jurgen Soetens (CD&V) waren niet mals. "De burgemeester blijkt onbetrouwbaar te zijn en is niet van zijn woord. Dit is voor ons een vertrouwensbreuk. Ik stel me ernstige vragen bij deze stemming en we gaan ervan uit dat er andere krachten meespelen."





"Positief opstellen"

Soetens hoopt van zijn kant dat de gemeente opnieuw vooruit kan met de nieuwe schepen. "Het vertrek van Rudy Mortier kwam voor iedereen onverwacht. De laatste maanden hebben dan ook een grote impact op mij gehad. Maar nu heeft de lokale democratie gesproken. Vanaf morgen kunnen we verder werken aan datgene wat de Lierdenaars verdienen, zonder sloganeske taal." Ook Dooms belooft in het belang van de Lierdenaren te blijven meewerken aan het bestuur. "We zullen ons constructief en positief opstellen. We zullen ons blijven inzetten voor de lopende projecten, maar de nieuwe zullen we punt per punt bekijken."





De grootste verrassing van de avond was ongetwijfeld voor Steven Vekeman zelf. Hij had niet durven denken dat hij gisteren als schepen naar huis zou gaan. "Dit had ik echt niet verwacht. Ik werd er zelfs een beetje nerveus van. Donderdagavond besliste ik pas om mijn kandidatuur in te dienen om tegengewicht te bieden aan de kandidatuur van Melissa Dooms en nu ben ik plots eerste schepen." Voor Vekeman is de nieuwe functie een opportuniteit om zijn kwaliteiten als schepen te bewijzen. "Ik was al van plan om in oktober te proberen om schepen te worden, maar nu ben ik het al wat eerder. Voor De Derde Partij is dit een mooie opstap naar de verkiezingen toe." De komende dagen zal het schepencollege samenzitten om te bepalen welke bevoegdheden Vekeman zal krijgen.