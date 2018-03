Meer chauffeurs gsm'en achter stuur VERKEERSVEILIGE DAG: DE OPMERKELIJKE RESULTATEN RONNY DE COSTER

01 maart 2018

02u49 0 Lierde Bij controles op de Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen zijn dinsdag niet alleen snelheidsduivels beboet, maar ook liefst 119 chauffeurs betrapt op gsm-gebruik achter het stuur en 123 op het rijden zonder veiligheidsgordel. De cijfers liggen gigantisch veel hoger dan bij eerdere controles.

De federale en lokale politiediensten uit Oost-Vlaanderen controleerden dinsdag massaal de weggebruikers met als dubbel doel hen te sensibiliseren en de overtreders aan te pakken zodat de kans op ongevallen beperkt wordt. De voornaamste oorzaken blijven immers snelheid en alcohol, maar ook afleiding (bijvoorbeeld door de gsm) is vaak de oorzaak van ongevallen.





Kettingbotsing

De Verkeersveilige Dag wil elk jaar de zware kettingbotsing van 27 februari 1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth herdenken. Bij die kettingbotsing, in de dikke mist, waren meer dan 200 wagens betrokken en vielen er 10 doden en 56 gewonden.





De politie betrapte dinsdag maar liefst 119 bestuurders op gsm-gebruik aan het stuur, tegenover 'maar' 19 bestuurders vorig jaar. Voor het niet dragen van de veiligheidsgordel heeft de politie 123 processen-verbaal opgesteld, tegenover 27 in 2017.





De Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV)blijft hameren op de gevaren van gsm-gebruik achter het stuur. "Handenvrij bellen is wettelijk toegestaan, maar weet dat het je aandacht afleidt van het rijden. Tijdens het bellen heb je heel wat minder aandacht voor het verkeer, ook al hou je je handen aan je stuur. Je kans op een ongeval verdubbelt. Helemaal onverantwoord wordt het als je je telefoon aan je oor houdt. Op dat moment ben je niet alleen afgeleid door het telefoongesprek, maar wordt het bijna onmogelijk om stuur- en schakelbewegingen nog juist uit te voeren", aldus het VSV.





Uit onderzoek blijkt dat je ongevalsrisico nog met een veelvoud toeneemt als je berichten typt of leest, of wanneer je surft op internet of filmpjes kijkt. "Daarvoor heb je niet alleen je aandacht en je handen nodig, maar ook nog eens je ogen. Elke seconde dat je je telefoonscherm bekijkt, zijn je ogen niet op de weg gericht. Eén seconde onoplettendheid kan al genoeg zijn om een zwaar ongeval te veroorzaken. Om een berichtje te typen, kijk je gemiddeld vijf seconden niét naar de weg. Dat vergroot je risico op een ongeval maar liefst 23 keer", aldus het VSV.