Massaal protest loont: Facebook zet petitie voor terugbetaling neurostimulator terug on line Frank Eeckhout

25 december 2018

11u36 0 Lierde Vrienden en kennissen van Lies Van Snick hebben massaal protest aangetekend nadat Facebook een petitie voor de terugbetaling van een neurostimulator off line haalde. “In de petitie leggen we enkel uit waarom die neurostimulator niet meer terugbetaald wordt door het ziekenfonds. Waarschijnlijk heeft iemand dat als spam gerapporteerd waarna Facebook de petitie off line haalde”, vertelt echtgenoot Steven Vandesande (38).

Veel keuze heeft de 36-jarige Lies Van Snick uit Lierde niet. Al jaren leeft de vrouw met helse pijn in haar pols. Onlangs ontdekte ze dat een neurostimulator die pijn kan wegnemen. Maar op 1 januari wijzigde minister De Block de reglementering voor de terugbetaling van dit toestel en komt Lies niet meer in aanmerking. “Het is pijn lijden of om de vijf jaar zo’n neurostimulator laten inplanten. Om de vijf jaar 12.000 euro ophoesten dus om opnieuw een leven te hebben”, zucht Lies.

Na heel wat behandelingen en operaties leeft Lies vandaag nog steeds met helse pijnen. “Zelfs bij een lichte aanraking, ga ik al door de knieën. En dat ondanks 16 pillen per dag. Pillen die op termijn verslavend kunnen zijn en die, bij langdurige inname, steeds minder effect geven door gewenning. Ook een behandeling in het revalidatiecentrum verlicht de pijn niet. Ik dacht er zelfs over na om een deel van arm te amputeren om toch maar van de pijn verlost te zijn. Tot ik een artikel las over neurostimulatie. Hierbij wordt het pijnsignaal dat door de zenuw naar de hersenen wordt gestuurd, verstoord, waardoor de pijn exponentieel kan afnemen. Na overleg met het doktersteam van het revalidatiecentrum en de pijnkliniek van het UZ Gent bleek dit effectief een geschikte oplossing en werd ik doorverwezen naar AZ-Sint-Niklaas.”

Op donderdag 3 januari krijgt Lies een neurostimulator ingeplant. “Als test om te zien welk effect het toestel heeft op de pijn”, zegt haar man. “Omdat mijn vrouw niet de enige is, voor wie zo'n toestel heilzaam werkt, zijn we een petitie gestart. Daarin vragen we aan minister De Block om haar beslissing te herzien. Toen Facebook onze petitie off line haalde, tekenden we samen met vrienden en kennissen massaal protest aan. Met succes. Ondertussen hadden we de petitie ook al hervat via mail en liggen er al petities in verschillende handelszaken. Na het artikel in jullie krant kwamen we ook snelm in contact met lotgenoten. Lies denkt er nu over na om al die lotgenoten te verzamelen in een vereniging. Want in groep sta je toch heel wat sterker da alleen", besluit Steven.

De petitie is te vinden op Petitie.be Recht op terugbetaling van noodzakelijke neurostimulator.