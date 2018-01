Man met 2 promille op vlucht na aanrijding 02u37 0

W. D. (40) uit Sint-Martens-Lierde is 68 dagen zijn rijbewijs kwijt na een ongeval met vluchtmisdrijf.





De man reed op 16 juni vorig jaar met zijn wagen een verkeersbord en een paaltje omver, waarbij de spiegel van zijn voertuig heel wat schade opliep. De Lierdenaar reed echter gewoon verder. Niet veel later moest hij zich uiteindelijk toch aan de kant zetten als gevolg van een lekke band. Hij bleek 2,02 promille alcohol in zijn bloed te hebben, goed voor zo'n 12 glazen alcohol. Naast het rijverbod kreeg hij van de Oudenaardse politierechter ook een geldboete van 2.200 euro opgelegd.





(TVR)