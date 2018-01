Losgerukte dakpannen en omgewaaide bomen door storm 02u53 0 Lierde De storm die van dinsdagavond tot woensdagmiddag over onze regio trok, zorgde vooral voor losgerukte dakpannen en omgewaaide bomen. In Gavere was er op enkele plaatsen wateroverlast. Gewonden vielen er niet.

ARDENNEN





Brandweerpost Zottegem rukte gisterenmorgen uit naar de Poorterij in Brakel. Daar hing een boom over de rijbaan. Kort na 10 uur liep een oproep binnen vanuit de Groenstraat in Godveerdegem. Tussen het kerkhof en de kerk van Erwetegem lag een knotwilg dwars over de rijbaan. De brandweermannen trokken ook nog naar de Meerlaan in Strijpen en de Leliestraat in Zottegem voor losgerukte dakpannen.





Onder water

Ook het Gaverse brandweerkorps kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag heel wat oproepen te verwerken. Omstreeks 3.45 uur was het kruispunt van de Saksenboomstraat met de Kerkstraat onder water komen te staan. De pompiers dienden het water weg te pompen. Niet veel later werd uitgerukt voor wateroverlast in een woning langs de Kerkstraat. De regenpijp zat er verstopt door bladeren, waardoor het water de woning binnen liep. Tot slot raakte een voertuig langs de Steenweg licht beschadigd als gevolg van laaghangende takken over de rijbaan.





(FEL/TVR)