Lierde vervangt verlichting door ledlampen 05 juni 2018

Binnen dit en vijf jaar wordt het hele openbare verlichtingsnet in Lierde vervangen door ledlampen. Daarmee wil de gemeente niet alleen energie besparen, maar wil men ook de onderhoudskosten drukken.





De gemeente Lierde telt in totaal 1.481 openbare verlichtingspunten. "Slechts 0,6 procent daarvan zijn energiezuinige ledlampen", zegt burgemeester Jurgen Soetens (CD&V). "De overgrote meerderheid zijn energieverslindende gasontladingslampen. Om onze klimaatsdoelstellingen te behalen, willen we de eerstkomende jaren volledig overschakelen op energiezuinige straatverlichting." De gemeente zal daar in haar komende meerjarenplan maar liefst 911.000 euro voor uittrekken. "De overschakeling zal ervoor zorgen dat we jaarlijks 29.000 euro minder verbruiken. Daarnaast is er ook een vermindering in onderhoud van 13.000 euro. Deze toch wel aanzienlijke investering zal zich dus als het ware deels terugverdienen."





In tegenstelling tot een aantal buurgemeenten kiest Lierde er resoluut niet voor om het openbare verlichtingsnet 's nachts volledig uit te schakelen. "We zijn ervan overtuigd dat openbare verlichting bijdraagt tot het veiligheidsgevoel, zeker in een landelijke en minder bebouwde omgeving." Energieschepen Steven Vekeman (Derde Partij) laat nog weten dat Lierde ook op andere vlakken inspanningen wil leveren. "Zo willen we ook ons wagenpark vergroenen en meer inzetten op zonnestroom in openbare gebouwen om ook op dat vlak een voorbeeldgemeente te worden." (TVR)