Lichaam Paul De Smedt gevonden 02 februari 2018

Duikers van brandweerpost Denderleeuw hebben gisteren het lichaam van de 46-jarige Paul De Smedt uit Sint-Maria-Lierde uit de Dender gehaald. De man verliet op maandag 20 december rond 6 uur zijn huis en was sindsdien spoorloos. Zijn voertuig, een Mercedes Vito, werd die ochtend het laatst gezien aan Kerborre in Schendelbeke. Er werd meteen een politiehelikopter ingezet en er vond een grote zoekactie plaats in De Gavers en in delen van Schendelbeke en Idegem. De dag nadien zochten duikers van de Civiele Bescherming een deel van de Dender af, ter hoogte van de Kampstraat in Schendelbeke. Ook zoektochten op latere tijdstippen leverden geen resultaat op tot gisteren. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be. (FEL)