Lennert geselecteerd voor nationaal koksteam 19 januari 2018

02u46 0 Lierde Lennert Van den Berge (16) uit Lierde is een van de jonge koks die zich heeft geplaatst voor 'Young Chefs Team'.

Dat nationale koksteam gaat ons land vertegenwoordigen op de internationale kookwedstrijd 'the Young Chefs Culinary World Cup' in Luxemburg, een soort van wereldkampioenschap koken. Het is de eerste keer dat ons land deelneemt.





In de hoop dat het team uit ons land goed scoort tijdens deze wedstrijd, maar ook tijdens toekomstige wedstrijden, investeert de Vlaamse overheid in een trainingscentrum in het West-Vlaamse Harelbeke. De acht topkoks worden klaargestoomd voor internationale wedstrijden door Jo Nelissen, lesgever bij Spermalie, die aangesteld is als bondscoach.





Lennert is met zijn 16 lentes de jongste van het team. Hij volgt les aan het Instituut Stella Matutina in Michelbeke. "Het is eigenlijk op school dat ze mij aangeraden hebben om me in te schrijven voor deze selectie", zegt Lennert. "Ik was meteen enthousiast, omdat ik graag zo veel mogelijk wil bijleren."





Lennert heeft immers wilde plannen. "Ik wil graag werken in een sterrenzaak. Of er zelf één starten." Lennert maakte op de selectie een stukje rundsvlees klaar, met crème van bataat en gepaneerde spruitjes, en een sushirolletje met portobello en groentjes. (JME)