La La Land in De Lier 19 maart 2018

De cultuurdienst toont op dinsdag 10 april om 20 uur de film 'La La Land' in het ontmoetingscentrum De Lier. De film vertelt het verhaal van serveerster Mia die ervan droomt actrice te worden in Hollywood. Jazzmuzikant Sebastian speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor beiden lijkt het leven waarop ze hopen ver weg. Het lot brengt hen samen, maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood? Toegangsprijs: vijf euro. Info: cultuur@lierde.be. (TVR)