Kermiscomité Gemeldorp zoekt goed doel 13 juni 2018

Het kermiscomité Gemeldorp uit Deftinge zoekt een goed doel om haar winst van de voorbije kermis aan te schenken. "Verenigingen of organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang of of personen uit Lierde die minder kansen of financiële middelen hebben, kunnen hun project tot 17 juni voorstellen", zegt voorzitter Vera De Poorter. De voorstellen kunnen ingediend worden via de Facebookpagina van het kermiscomité of per brief aan café Bij Metser, Kouterstraat 14 in Deftinge. De cheques zullen op vrijdag 22 juni uitgereikt worden in het café. Het comité wil voorlopig niets kwijt over het geldbedrag op deze cheques. (TVR)