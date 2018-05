Kermis Gemeldorp met 154ste meiboomplanting 03 mei 2018

Het Kermiscomité Gemeldorp organiseert zondag opnieuw een Vlaamse kermis op het terrein 'Bij Metser' in de Kouterstraat 14 in Deftinge. "We hebben een programma voor jong en oud in elkaar gestoken, waardoor niemand nog een reden kan verzinnen om er niet bij te zijn", zegt voorzitter Vera De Poorter. In de namiddag staat er onder andere een grote bakschieting, oude Vlaamse volksspelen en de Gemeldorpse koekenworp met de Gouden Koek ter waarde van honderd euro op het programma. "Ook de traditionele meiboomplanting mag niet ontbreken", vervolgt Vera. "Deze traditie is dit jaar aan haar 154ste verjaardag toe en wordt opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Moerbeke-Atembeke." Als afsluiter vindt nog een retrofuif plaats. Meer info op www.kermisgemeldorp.be.





(TVR)