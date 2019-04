Jonge schenkers voor OZC Sint-Vincentius Frank Eeckhout

15 april 2019

21u07 0 Lierde Lars, Judin en Thibeau kozen Ondersteunings- en Zorgcentrum Sint-Vincentius als goede doel voor een klasproject. De jongens uit het zesde jaar van de vrije basisschool in Deftinge zamelden 112 euro in met een snoepverkoop.

Een goed doel was snel gevonden, want het zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking is al jaren een goede buur van de school. Zowel leerlingen als bewoners maken gebruik van de gemeenschappelijke tuin. Bewoners Pia, Pascal en Laurette namen de gift dankbaar in ontvangst.