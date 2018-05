Joint komt chauffeur duur te staan 11 mei 2018

02u40 0

De 44-jarige A.T. uit Sint-Martens-Lierde stond terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij onder invloed van cannabis achter het stuur werd betrapt. "Hij is al wat oud om zich daar nog mee bezig te houden", merkte de procureur op.





De man liet weten dat hij de dag voordien een joint had gerookt en niet dacht daarvan nog onder invloed te zijn. Hij kreeg een geldboete van 800 euro en 21 dagen rijverbod opgelegd. Zij rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in een geneeskundig onderzoek. (TVR)