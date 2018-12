Inwoners bestellen 142.450 liter stookolie bij groepsaankoop sp.a Lierde Frank Eeckhout

02 december 2018

10u20 0 Lierde De inwoners van Lierde hebben maar liefst 142.450 liter stookolie besteld bij de groepsaankoop van sp.a Lierde.

Bij het afsluiten van der actie was de dagprijs van stookolie 0,6608 euro per liter. Met een uitzonderlijk lage prijs van 0,5630 euro per liter haalde Comfort Energy uit Eke-Nazareth de levering binnen. “Bij een bestelling van 2.000 liter krijgen de deelnemers een korting van 152 euro. Kleinere leveringen doen het in verhouding nog beter, wat het sociale aspect van deze actie onderstreept. Zo besparen onze inwoners bijna 98 euro op een bestelling van 1.000 liter en 49 euro bij een bestelling van 500 liter. Samen sparen de 100 deelnemende Lierdese gezinnen om en bij de 13.900 euro uit op hun stookoliefactuur", becijfert Bert Wastyn.