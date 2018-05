Inschrijven voor Serge Baguet Classic 29 mei 2018

Sporthal De Zandloper in Lierde is op zaterdag 9 juni voor het derde jaar op rij de start- en aankomstplaats voor de Serge Baguet Classic, een wielertoeristentocht met parcours van 32, 72, 117 en 152 kilometer. De deelnemers van maken kennis met het oude trainingsparcours van Baguet dat hem naar ritwinst in de Tour en een Belgische titel stuwde. De rit combineert het beste van de Vlaamse Ardennen en het Pays de Collines. Inschrijven kan via www.sport.be/sergebaguet. (TVR)