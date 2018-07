Infrabel sluit overwegen af voor vernieuwen seininrichting 03 juli 2018

Infrabel vernieuwt vanaf deze week de seininrichting op spoorlijn Geraardsbergen - Gent Sint-Pieters en dit tussen Geraardsbergen en Lierde. Er wordt zowel overdag als 's nachts gewerkt en dit nog tot en met 15 juli en van 6 augustus tot en met 2 september. "Onze werken kunnen geluidshinder veroorzaken. We proberen de hinder echter zoveel mogelijk te beperken", klinkt het. Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt de overweg van de Keibergstraat in Sint-Martens-Lierde afgesloten voor alle verkeer van dinsdag 3 juli om 19 uur tot woensdagochtend 4 juli om7uur. De overweg van de nieuwe wijk in Sint-Martens-Lierde wordt dan weer afgesloten van woensdag 4 juli om 19 uur tot donderdagochtend 5 juli om 7 uur. Meest ingrijpend wordt het afsluiten van de overweg op de Steenweg (N8) in Sint-Maria-Lierde en dit van donderdag 5 juli om 19 uur tot vrijdagochtend 6 juli om 7 uur. Op maandag 9 juli wordt vanaf 19 uur de overweg in de Keistraat afgesloten tot de volgende ochtend en als laatste is de overweg van Laerebeke aan de beurt. Die gaat dicht van dinsdag 10 juli 19 uur tot woensdagochtend 11 juli om 7 uur. (TVR)