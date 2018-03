Infodag voor toekomstige politiemensen 13 maart 2018

02u56 0

In de haven van Gent organiseert de Oost-Vlaamse politieschool Paulo op zaterdag 17 maart een infodag voor toekomstige politiekandidaten. Tijdens het event informeren de rekruteringsdienst van de federale politie en de lokale politiezones de toekomstige werknemer uitgebreid over zowel de selectieproeven, de basisopleiding, als de loopbaanmogelijkheden. De politie zoekt heel wat nieuwe collega's, alleen voor dit jaar zijn er nationaal 1.400 bijkomende aanwervingen van inspecteurs gepland. Ter plaatse kan je jezelf eens testen met een simulatieversie van de cognitieve proef. De infodag is doorlopend toegankelijk van 10 tot 16 uur in de Sprendonkstraat 5 in Gent. Inschrijven kan tot morgen via de website www.jobpol.be. (FEL)