Inbrekers op heterdaad betrapt bij Sugar & Pies Frank Eeckhout

15 augustus 2018

Bakkerij en cupcakewinkel Sugar & Pies in de Ottergemstraat in Deftinge heeft in de nacht van dinsdag op woensdag ongewenst bezoek gekregen van inbrekers.

Twee inbrekers probeerden de deur te forceren terwijl een derde persoon zat te wachten in de auto. De inbrekers werden echter op heterdaad betrapt en vluchten weg in een blauwe Ford Courier met nummerplaat 1-CXC-828. Politie Geraardsbergen/Lierde was snel ter plaatse. Van de inbrekers ontbreekt voorlopig elk spoor. Wie tips heeft over de inbraakpoging neemt best contact op met lokale politie.