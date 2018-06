Houten naamborden voor Broekebeek 16 juni 2018

02u31 0

Het gemeentebestuur stelt vast dat nog maar weinig inwoners de namen van de waterlopen in de gemeente kennen en wil daar verandering in brengen. Daarom werden aan de Broekebeek houten naamborden geplaatst. Die werden gemaakt door leerlingen van het Technisch Instituut Sint-Jozef in Geraardsbergen. "Het is de bedoeling onze toeristische troeven meer in de kijker te zetten", zegt burgemeester Jurgen Soetens. "Het bufferbekken lijkt op het eerste zicht niet echt een trekpleister, maar er loopt een mooi wandelpad langs dat de Dorpsstraat verbindt met de Kleinendries. Door op een verhoog te staan, kan je er ook zien hoe het bufferbekken precies werkt." (TVR)