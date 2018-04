Hellingen herschapen tot afvalberg DE MINDER FRAAIE ZIJDE VAN DE RONDE VAN VLAANDEREN RONNY DE COSTER LIEKE D'HONDT

03 april 2018

02u32 7 Lierde Kapotte stoeltjes, lege frigoboxen en heel veel lege bekertjes en blikjes bier. De dag na de Ronde van Vlaanderen liggen de flanken van de beklommen hellingen er erg vuil bij. Vrijwilligers gaan een hele dag op pad om op te ruimen.

Het was een gezellige boel, zondag langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Wielerliefhebbers genoten er een hele dag van de koers en alles wat daarbij komt kijken. Op de flanken van de hellingen werd er gepicknickt en er vloeiden liters bier, maar het feest heeft ook een minder mooie kant. Niet iedereen deed namelijk de moeite om zijn of haar vuilnis op te ruimen, al ligt er wel minder afval dan de voorgaande jaren. De politie had dan ook vooraf gewaarschuwd dat er GAS-boetes zouden uitgeschreven worden voor toeschouwers die hun lege drankbekers of ander afval op de grond zouden gooien.





"Ik heb wel de indruk dat de waarschuwing heeft gewerkt. Op de Koppenberg viel het alvast op dat er toch opmerkelijk minder vuil op de grond lag dan bij vorige edities. We hebben geen speciale teams op pad gestuurd om mensen te betrappen op het gooien van afval. Maar agenten die de ordehandhaving deden, hielden natuurlijk wel een oogje in het zeil", zegt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen.





Jeugdbeweging ruimt op

Elk jaar trommelt de organisatie die instaat voor de opkuis vrijwilligers op om het parcours weer proper te krijgen. Vorig jaar verzamelden zij naar schatting achtduizend kilogram afval op de Paterberg en de Oude Kwaremont. Ook dit jaar komen Justine Van de Velde, Anouk Allerweireldt en Katarina Slosse samen met zeven vrienden van gidsen Sint-Lutgardis in Merelbeke opruimen op de Paterberg. Zij houden er op het eind van de dag een mooi bedrag aan over, maar toch vinden ze het jammer dat er zo veel afval achterblijft.





"Het is toch niet zo moeilijk om je afval in de vuilbak te gooien? Als iedereen zijn eigen pinten had opgeruimd, dan hoefden wij niet te komen", klinkt het bij de vriendinnen. De groep zal de hele dag in de weer zijn met vuilniszakken om alles terug prober te krijgen. "Vooral de vlagjes zijn lastig om op te ruimen. Ze blijven altijd plakken in de modder", vertelt Justine.





Meer wildplassers

Naast de afvalberg is ook het wildplassen een probleem tijdens de Ronde. De meerderheid van de 94 uitgeschreven GAS-boetes ging naar wildplassers. "Dit jaar waren er opvallend meer dan anders. Dat is gedrag dat we zeker niet kunnen tolereren. Wie hierop betrapt wordt, heeft geen excuus: er zijn voldoende sanitaire voorzieningen. En het is voor eigenaars hoogst onaangenaam als mensen tegen hun gevel of in hun tuin gaan plassen", motiveert Joost Duhamel waarom de betrapten meteen op de bon gingen.