Heel wat straten afgesloten voor de Ronde 31 maart 2018

03u22 0

Zowel zaterdag als zondag zal het verkeer in de Vlaamse Ardennen hinder ondervinden van de verschillende evenementen. In heel wat straten geldt een parkeerverbod, er zijn straten waar éénrichtingsverkeer geldt en straten die afgesloten worden. Dat is onder andere het geval voor de aankomstzone in de Minderbroederstraat en de zone rond de Markt in Oudenaarde. De Kortrijkstraat in Wortegem-Petegem zal zondag niet bereikbaar zijn tussen 13.30 en 17 uur. Zaterdag geldt er éénrichtingsverkeer richting Oudenaarde. Ook in de Brugstraat, de Kerkstraat, de Stationsstraat, de Ronsebaan en Oudenaardebaan in Kluisbergen mag je zondag tussen 9.30 uur en 19 uur niet door zonder een doorgansbewijs. (LDO)