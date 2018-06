Gemeenteraden wijken (niet) voor voetbal 26 juni 2018

02u54 0 Lierde De Rode Duivels spelen donderdag om 20 uur hun derde match op het WK in Rusland en dat speelt enkele gemeenten in de regio parten. Zowel Kluisbergen, Wortegem-Petegem als Zwalm hadden op dat moment een gemeenteraad gepland.

In Wortegem-Petegem vindt de gemeenteraad traditioneel de laatste donderdag van de maand plaats, maar deze week maken ze met plezier een uitzondering. "Van zodra de speeldata van de Rode Duivels bekend waren, hebben we dit besproken op de gemeenteraad", vertelt burgemeester Luc Vande Meeren (Open Vld). "Daar werd unaniem beslist om de gemeenteraad van deze week te verplaatsen naar vanavond. Op die manier kan iedereen naar de wedstrijd kijken."





In Kluisbergen hebben ze er dan weer voor gekozen om de gemeenteraad een uur te vervroegen. Daar zullen de gemeenteraadsleden donderdag om 19 uur samenkomen.





Geen oplossing

In Zwalm lijken ze minder wakker te liggen van het voetbal. Daar gaat de gemeenteraad donderdag wel gewoon door. "We hebben verschillende pistes afgewandeld, maar we zagen geen oplossing", zegt gemeenteraadsvoorzitter Werner Baudewijn (Open Vld). "De gemeenteraad een dag vroeger laten plaatsvinden gaat niet, omdat het dan al OCMW-raad is. Vroeger starten op donderdag bleek ook niet ideaal. Verschillende raadsleden zouden hier vanwege hun beroepsactiviteiten niet tijdig geraken. Bovendien komen er donderdag externen een agendapunt toelichten en moesten we ook rekening houden met hun agenda. De gemeenteraad gaat dus door op de vertrouwde dag en uur, maar dat is niet uit slechte wil", benadrukt hij. (LDO/TVR)