Gemeentelijke tennisterreinen bijna speelklaar 03 mei 2018

02u51 0 Lierde De tennisterreinen op de nieuwe recreatiesite in Lierde zijn bijna speelklaar. De volledige site moet in september zijn afgewerkt. Streefdatum voor de tennisterreinen was aanvankelijk half april, maar dat bleek uiteindelijk niet realistisch.

Een aannemer is er pas deze week gestart met het aanleggen van kunstgras. "Tegen 12 mei moeten de terreinen speelklaar zijn", laat burgemeester Jurgen Soetens (CD&V) weten. De tennisterreinen zullen door alle inwoners kunnen bespeeld worden, maar ook tennisclub Tempelhof zal er gebruik van maken. De club zit momenteel zonder terreinen, waardoor de leden noodgedwongen uitwijken naar terreinen in omliggende gemeenten.





Padel

Eens de drie tennisterreinen klaar zijn, wordt ook gestart met de aanleg van de rest van de site. Zo komen er ook padelterreinen, een multifunctioneel sportterrein, twee petanqueterreinen en een skatepark. Voor de lopers is er een Finse piste van 750 meter voorzien. Daarnaast komt ook een verharding zodat ook minder mobiele mensen er, bijvoorbeeld met een rolstoel, zich kunnen ontspannen. Gebruikers van de sportaccommodatie zullen zich de eerste maanden kunnen omkleden in de kleedkamers van de sporthal. Eens in september alles klaar is, kan men terecht in een nieuwbouw waarin ook een nieuwe cafetaria wordt ondergebracht. De kostprijs bedraagt zo'n 1,3 miljoen euro. (TVR)