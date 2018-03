Gemeente zoekt ideeën voor buurtsite 08 maart 2018

Na de realisatie van ontmoetingscentrum De Kommalier in Deftine, wil de gemeente één geheel maken van de nieuwbouw en de buitenomgeving. Om dit te realiseren, wordt ook de hulp van de inwoners ingeschakeld. Zo wordt een grote bevraging gedaan in samenwerking met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender. Hierbij staat één vraag centraal: hoe zou u de site inrichten? In dat kader vindt nu zondag van 10 tot 12.30 uur een 'inspiratiedag' plaats in De Kommalier. Iedereen mag er suggesties doen of ideeën aanreiken. De meest gedragen ideeën worden meegenomen. Hiermee gaat Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan de slag om te komen tot een mooi ontwerp. Eind dit jaar zal het definitieve plan aan de inwoners worden voorgesteld om in 2019 te worden uitgevoerd. (TVR)