Gemeente sluit zich aan bij Statiegeldalliantie 22 februari 2018

Om zwerfvuil te bannen, wil de gemeente Lierde toetreden tot de Statiegeldalliantie. Dit is een coalitie van verenigingen, bedrijven en gemeentebesturen die er naar streeft om statiegeld in te voeren via de Vlaamse overheid, op blikjes en plasticverpakkingen. Meer dan 36 Vlaamse steden en gemeenten hebben zich intussen al aangesloten. Ondanks verscheidene initiatieven en inspanningen kampt Lierde nog met zwerfvuil. "Zo zijn er vrijwilligers die specifieke straten in het oog houden en ook scholen helpen mee", zegt burgemeester Jurgen Soetens (CD&V). "Maar ondanks dit groter aantal zwerfvuilacties blijft het dweilen met de kraan open. Aangezien vuil meer vuil aantrekt, is de beste strategie om het probleem bij de bron aan te pakken en statiegeld in te voeren." De toetreding werd al goedgekeurd door het schepencollege en wordt volgende maandag voorgelegd aan de gemeenteraad. (TVR)