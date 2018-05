Gemeente bestrijdt onkruid met borstels 08 mei 2018

In Lierde wordt deze week het onkruid te lijf gegaan met onkruidborstels. Dat kan lichte hinder teweegbrengen in de vorm van stof. Om de werken vlot te kunnen uitvoeren, wordt een parkeerverbod uitgevaardigd in delen van de Struntel, Nieuwstraat, Kloosterstraat, Tempel, Elleboogstraat, Hekkouterstraat en Kruisstraat. (TVR)