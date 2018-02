Frederik Backaert moedigt deelnemers Tournée Minérale aan 22 februari 2018

Voor de deelnemers aan het project Tournée Minérale is het nog negen dagen doorbijten. Om ze moed te geven om vol te houden, organiseerden de deelnemende gemeenten Brakel, Herzele, Horebeke, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm samen met CGG-Pisad, Drugpunt en Logo Gezond+ vzw een ludieke actie. Renner Frederik Backaert trapte gisteren alcoholvrije sapjes in het gemeentehuis van Brakel. Hij deed dat op een speciale bakfiets, die een blender aandreef. "Ik vind Tournée Minérale best wel een sympathieke actie. Als sportman blijf ik natuurlijk zo ver mogelijk weg van alcohol, maar dat wil niet zeggen dat ik op of na een training niet eens een Ename drink. We hebben thuis een landbouwbedrijf, waar we ook gerst verbouwen. Daar maken ze bier van. Alles met mate is mijn devies", besloot de renner uit Michelbeke. (DCRB)