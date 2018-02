Film 'Sprakeloos' in De Lier 10 februari 2018

De Lierdese cultuurdienst toont op 20 februari om 20 uur de Belgische film 'Sprakeloos' in ontmoetingscentrum De Lier. Deze vijfde langspeelfilm van Hilde Van Mieghem is de verfilming van het gelijknamige boek van Tom Lanoye. Aan de film werkten onder andere Stany Crets, Viviane De Muynck, Marie Vinck, Flor Decleir, Hans Kesting en Rik van Uffelen mee. Tickets kosten vijf euro en zijn verkrijgbaar via cultuur@lierde.be. (TVR)