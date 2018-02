Filip Meirhaeghe verkoopt koerskledij voor 'Give us a break' 15 februari 2018

02u50 0

Het project Give us a break geniet ook de steun van oud-renner Filip Meirhaeghe.





De voormalig wereldkampioen mountainbike en winnaar van de zilveren medaille op de Olympische Spelen van 2000 zal op zaterdag 3 maart ten voordele van het nieuwe project een verkoop houden van zijn koerskledij. De verkoop vindt plaats tussen 11 en 15 uur in de lokalen van KBO Levensblij aan de Galgestraat in Oudenaarde. "Het zijn koerstenues met een grote emotionele waarde en waarmee ik ook successen heb geboekt", vertelt Filip Meirhaeghe. "Als papa van een zoontje met een beperking ervaar ik ook samen met mijn gezin in de praktijk waar vele ouders uit onze streek mee te maken hebben. Via deze verkoop wil ik mijn steentje bijdragen tot dit project", aldus Meirhaeghe. (DCRB)