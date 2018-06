Fernand Vekeman trekt lijst Derde Partij 08 juni 2018

De Derde Partij stapt met de slogan 'met ambitie voor Lierde' naar de kiezer. Lijsttrekker wordt Fernand Vekeman. Dirk Verniers duwt de lijst. "Onze ambitie? De burgemeesterssjerp uiteraard", klinkt het. De Derde Parij kiest voor dezelfde tandem als in 2012: Dirk Verniers op de laatste plaats, Fernand Vekeman op de eerste. "Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen gingen we van 3 naar 4 zetels. Nu hopen we uiteraard nog beter te doen", vertelt de lijsttrekker. "Met mijn zoon Steven Vekeman leveren we intussen een schepen, maar we willen ook volgende legislatuur mee besturen. De burgemeesterssjerp lonkt. Onze lijst is intussen volledig. Enkel de plaatsen moeten nog verdeeld worden." Andere namen op de lijst zijn Veerle Boterberg, Pascal Cosijns, Rita De Bruyn, Guy De Praetere, Emmelie Delestrée, Dieter Labiau, Marleen Maras, Maggy Schollaert, Sophie Seeuws, Kelly Seghers, Dirk Suenaert, Dirk Van de Pontseele, Kris Van Kerkhove, Nadia Van Renterghem en Steven Vekeman. (TVR)