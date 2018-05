Fel onweer veroorzaakt modderige wegen 01 juni 2018

Het onweer dat gisterenochtend over de Vlaamse Ardennen trok, heeft op enkele plaatsen hinder veroorzaakt. De brandweer had veel werk in de Ellestraat in Maarkedal, die bedolven werd onder aarde die van hogergelegen velden was weggestroomd. Doordat de modder in de riolen belandde, geraakten die verstopt.





In Kruishoutem stroomden water en modder op de straat vanop de Anzegemsesteenweg naar de Hoogstraat. Daar liep een liftkoker onder. In Ronse moest onder meer de Rode Mutslaan en de Savooistraat worden opgeruimd. Ook in Kluisbergen heeft het korte, maar felle onweer onder meer de Manillestraat onder water gezet. In enkele woningen liep water in de kelders. (DCRB)





