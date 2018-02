Extra inspanningen voor toegankelijkheid openbare plaatsen 28 februari 2018

02u49 0

Lierde gaat samenwerken met de vzw Inter uit Hasselt om de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit te vergroten in de gemeentelijke gebouwen. "Recente ontmoetingscentra zoals De Lier en De Kommalier zijn voor iedereen vlot toegankelijk, maar de gemeente beschikt ook over heel wat oudere gebouwen", zegt burgemeester Jurgen Soetens (CD&V). "Daarom gaan we nu alle bestaande gebouwen laten screenen om te zien waar nog inspanningen nodig zijn. Als overheid willen we zo ook het goede voorbeeld tonen." (TVR)